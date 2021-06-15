«الزراعة» تستعد لعيد الأضحى بـ9 إجراءات منها «الاستيراد»

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، وذلك بتوفير كميات مناسبة من اللحوم الحمراء، وإحداث توازن في الأسعار بالأسواق، سواء تعلق ذلك بالرؤوس الحية أو اللحوم الحمراء.

واتخذت وزارة الزراعة عدد من الإجراءات استعدادًا للعيد، تضمنت:

1- وافقت اللجنة الاستيرادية بالوزارة على استيراد 96500 رأس عجل بقري، منها 52500 رأس بغرض الذبح الفوري من دولة السودان الشقيقة، إضافة إلى 44 ألف رأس عجل بقري للتربية والتسمين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

2- وافقت اللجنة أيضًا على استيراد 70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، منها 25 ألفًا من دولة السودان، و45 ألفًا من دول أخرى، إضافة إلى 7 آلاف رأس من سلالة الماعز البور المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان، و6500 طن من اللحوم المصنعة.

3- وفرت وزارة الزراعة سلعًا من منتجات قطاع الإنتاج الزراعي بأعلى جودة، وبأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق.

4- توفير اللحوم الحمراء البلدية والضأن من مزارع قطاع الإنتاج بمنافذ القطاع، علاوة على المحاصيل من إنتاج مزارع القطاع مثل الأرز والفول والعدس وزيت الزيتون.

5- تحديد أسعار لحوم الكندوز الصغير بـ110 جنيهات للكيلو، ولحوم الضأن بـ110 جنيهات للكيلو.

6- توفير دواجن بسعر 38 جنيهًا للكيلو المذبوح والمنظف.

7- توفير كميات كبيرة من الأرز بسعر 5.7 جنيه للكيلو، والفول البلدي بسعر 12 جنيهًا.

8- قام قطاع الزراعات المحمية بتوفير كميات كبيرة من اللحوم للبيع بأسعار مخفضة، ومنها كيلو اللحم المجمد قطع بـ65 جنيهًا، وكيلو لحوم الموزة بـ80 جنيهًا، ولحم مفروم بـ65 جنيهًا، والكبده بـ60 جنيهاً.

9- توفير الفراخ بـ35 جنيهاً للكيلو، وكيلو البانيه بـ60 جنيهاً، والحمام بـ45 جنيهاً لـ«الزوج»، والسمان بـ25 جنيهاً واللحمه البلدي بـ100 جنيه.