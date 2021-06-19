رئيس النيابة الإدارية يزور «مجمع النيابات» بالإسماعيلية اليوم

يفتتح اليوم، المستشار عصام المنشاوي -رئيس هيئة النيابة الإدارية بصحبة المهندس خالد العطار- نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية، مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة، لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وافتتح مركز التدريب القضائي، الاسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ثلاث دورات متخصصة لـ75 من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والمنعقدة بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وتأتي هذه الدورات التدريبية التي تنعقد تحت رعاية المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة هي ضمن سلسلة متتالية من الدورات التدريبية المقرر عقدها لكافة أعضاء النيابة الادارية والتي تستهدف صقل مهارات أعضاء النيابة في مجال التحقيق والتصرف في المسؤولية التأديبية ومكافحة الفساد الإداري، مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية وترك المسافة الآمنة بين المتدربين.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية، من الاهتمام بعقد الدورات التدريبية بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كل المجالات.