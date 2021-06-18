مجلس النواب في أسبوع: 15 ساعة عمل (إنفوجراف)

أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، تقريرًا مهمًا، عن الجلسات البرلمانية على مدار الأسبوع، وتضمن التقرير أهم الرسائل التي ذكرها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأكّد فيها استمرار مجلس النواب في متابعة ومراقبة أداء الحكومة سواء في الجلسات العامة أو اللجان النوعية انطلاقاً من التزامه الدستوري بذلك.

وطالب رئيس مجلس النواب، الحكومة بمراعاة الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الخطة والموازنة والتي كشف عنها النواب خلال مناقشاتهم حرصًا على تحقيق الصالح العام، مستطردًا: «يتعين على سلطات الدولة الثلاث العمل جاهدة من أجل تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الوطن والمواطنين».

كما وجه الشكر لنواب الشعب أغلبية ومعارضة، على مناقشاتهم لمشروع الموازنة العامة للدولة والتي تميزت بالدقة والموضوعية والنقد البناء، قائلا: «هذه هي الديمقراطية».

كما وجه تحية إعزاز وتقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء لجهودهم في سبيل تنفيذ خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة.

وعلى مدار الجلسات البرلمانية الماضية، عقد المجلس عدة جلسات على مدار 3 أيام متصلة، بواقع 15 ساعة عمل.

ووافق المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021-2022، وخطة السنة الرابعة 202-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021-2022

كما أحال مجلس النواب 27 تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، و3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة.

وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، ناقش المجلس في حضور وزير البترول والثروة المعدنية بأكثر من 60 أداة رقابية مقدمة من النواب حول مشاكل المواطنين فيما يخص قطاع البترول.

ووجه النواب عددًا من الملاحظات لوزير البترول حول بعض أوجه القصور التي يعاني منها قطاع البترول، ونواب الشعب يوجهون التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاكتشافات البترولية العظيمة.