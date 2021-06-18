رئيس «صناع الخير»: «حياة كريمة» نموذج عالمي رائد في ترسيخ قيم المواطنة

أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تشارك في تنفيذها مؤسس صناع الخير للتنمية، نجحت في أن تكون نموذجًا عالميًا رائدًا من خلال ترسيخها لقيم المواطنة باستهداف الارتقاء بالمنظومة التعليمية للصغار والكبار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها «زمزم» خلال مشاركته في الورشة الإقليمية «المواطنة في تعليم الكبار»، التي نظمها مؤخرا البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية «عهد»، والشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

حضر اللقاء؛ رفعت الصباح رئيس البيت العربي لتعليم الكبار والتنمية، الدكتورة إقبال السمالوطي أمين عام الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، دعاء خليفة وزير مفوض مدير إدارة التربية والبحث العلمي بجامعة الدول العربية، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة أحد روافد ترسيخ قيم المواطنة في مصر بالعمل على حل المشكلات الكبرى التي يعانى منها الريف المصري، وعلى رأسها مشكلات الامية والتسرب من التعليم فهي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية، وهي ترجمة حقيقية لعزم القيادة السياسية على تنفيذ أهداف المبادرة والاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على الأرض،.

وأشار إلى أن مشكلة محو الأمية وإيجاد حلول لها أولوية قصوى لمبادرة «حياة كريمة»؛ فالمبادرة عملت على التنسيق التام بين وزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة محو الأمية في إتاحة وزارة التضامن، لقاعدة بيانات الأميين لفروع الهيئة بالمحافظات، وتشمل القوائم أسماء الأميين والرقم القومي وعناوين إقامتهم، أيضًا إعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين.

وتركز المبادرة على الفئات العمرية من 16 إلى 35 عامًا فأكثر، على أن يكون هناك استثناء لمن تخطى هذا العمر بشرط الاستعداد التام للدراسة وتلقي العلم. وستكون مدة الدراسة من 3 إلى 6 أشهر، على أن يتم العمل على توفير فرص عمل للناجحين المتحررين من الأمية.

يشار إلى أن الورشة الإقليمية حول المواطنة وتعليم الكبار، اختتمت أعمال جلستها الافتتاحية بتكريم مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، كأحد رموز العمل الأهلي المصري التي شاركت بفعالية في تنفيذ خطط وبرامج ومبادرات أهلية طموحة تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري غير القادر في القرى الأشد احتياجًا.