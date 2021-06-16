مبادرة «حياة كريمة».. حملة طرق أبواب لجامعة بنها بقرى شبين القناطر

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها حملة طرق الأبواب بقرى مركز شبين القناطر، في محافظة القليوبية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور جمال سوسة، المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وتفقد الدكتور جمال سوسة أعمال حملة طرق الأبواب في قرية كفر شبين، بحضور الدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والكابتن فادي سالم، منسق مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، وهند جلال، منسق مساعد المؤسسة، وولاء صلاح، مدير التواصل الاجتماعي بالمحافظة.

وقال المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن جامعة بنها لها دور هام في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيرا الى ان حملة طرق الأبواب التي أطلقتها الجامعة بقرية كفر شبين تهدف إلى تقديم كافة الرعاية لمختلف الفئات بالقرية في شتى المجالات من خلال طرق الأبواب ، مؤكدا أن هذه التجربة تعتبر نموذج لتقليل العدوى بفيروس كورونا وتقديم الخدمة في ظل عدم التكدس بمساعدة الوحدة الصحية بقرية كفر شبين القناطر و الرائدات الصحيات وذلك في إطار مشاركة جامعة بنها في مبادرة حياة كريمة.

من جانبها، أضافت الدكتورة نرمين عدلي أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال والصدر والعظام، وتم الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان، مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.

وأشاد فادي سالم، منسق مؤسسة حياة كريمة، بالتجربة حيث أن القافلة تعتبر فريدة من نوعها، وتقدم خدمات طبية متميزة للمواطنين داخل محل إقامتهم، مما يترك أثراً طيبا لديهم .