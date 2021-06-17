الداخلية توجه قوافل خدمية في المحافظات ضمن «حياة كريمة»

واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل (خدمية – إنسانية)، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي (المنوفية، قنا) لتقديم الرعاية والدعم للمواطنين، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرار للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره لتقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرار لتفعيل مبادرة (كلنا واحد.. معك في قريتك) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وشهدت القوافل توزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي القرى الأمنية والخدمية، ولقي ذلك قبولا واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.