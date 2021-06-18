مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الجوية القادمة من كندا

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، أولى الرحلات الجوية المباشرة لشركة إير كندا، قادمة من مدينة مونتريال في أول تشغيل لها إلى القاهرة، وسط استقبال خاص واحتفالية بوصول أول رحلة، بحضور قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي وممثلين من السفارة الكندية ومسئولي مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار.

مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة إير كندا قادمة من مونتريال

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رحلة إير كندا، وصلت صباح اليوم، إلى القاهرة وعلى متنها نحو 100 راكب، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، المخصص لشركات رحلات تحالف ستار، وسط استقبال خاص بالورود من فرق العلاقات العامة بالمطار.

استقبال خاص لأولى رحلات خطوط إير كندا إلى مطار القاهرة

وتم تجهيز استقبال خاص لأولى رحلات خطوط إير كندا، إلى مطار القاهرة، وتم استقبال الطائرة فور وصولهم إلى المطار، برش المياه على جسم الطائرة، وهو البرتوكول المعروف بتشغيل خط جديد أو وصول رحلة طيران لأول مرة إلى المطار.

وحرصت قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المحاسب مجدي اسحق، على استقبال ركاب الرحلة برفقة ممثلي السفارة الكندية في القاهرة والقنصل التجاري، وبحضور أيضاً الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار، ونسرين عثمانلي مديرة مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، وسامح عبدالباسط بهيئة تنشيط السياحة، والدكتور طارق إسماعيل مدير إدارة العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي.

شركة إير كندا تسير 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم إلى مطار القاهرة

وبحسب المصادر المطلعة، فإنه من المقرر أن تسير شركة إير كندا 3 رحلات أسبوعيا بشكل منتظم إلى مطار القاهرة، بخط تشغيل «مونتريال - القاهرة»، وذلك بشكل مبدئي، على أن يزيد معدل تشغيل الرحلات للشركة الكندية وفقا للحجوزات والطلب.