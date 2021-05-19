تعرف على تفاصيل افتتاح متحف مطار القاهرة الدولي وتعريفة دخوله

شهد مطار القاهرة الدولي، افتتاح وزير السياحة الآثار الدكتور خالد العناني، وبحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، صالتي المتحف الأثري بالمطار، والذي يضم حوالي 70 قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بمتحف المطار وهي كالتالي:

1 - افتتح وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني، قاعات المتحف الأثري بمباني الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة.

المتحف يهدف للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين وخاصة الركاب الترانزيت

2 - تم تخصيص قاعتين بصالة السفر بمبنى الركاب رقم 3 والصالة الموجودة أمام استراحة رجال الأعمال بصالة سفر مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك للترويج للسياحة الثقافية في مصر وجذب وتشجيع السائحين، وخاصة الركاب الترانزيت لزيارة الأماكن والمتاحف الأثرية والتاريخية لما يتضمنه المتحف من قطع أثرية متنوعة تعود لعصور مصر المختلفة.

رسوم دخول المتحف للزائرين من الركاب المسافرين لتكون 25 جنيها مصريا للمصريين والعرب

3 - حددت وزارة السياحة والآثار، رسوم دخول المتحف للزائرين من الركاب المسافرين، لتكون 25 جنيها مصريا للمصريين والعرب، 3 دولارات أمريكية للأجانب، وحددت رسوم التصوير الفوتوغرافي 20 جنيها للمصري والعربي و50 جنيها للراكب الأجنبي، ووضعت رسوما إضافية تقدر بـ 10 جنيهات على دخول الكاميرا للمصريين والعرب، وتكون 20 جنيها للأجانب.

إعلان فتح أبوابه اليوم مجانا

4 - وبمناسبة الافتتاح الرسمي، للمتحف الأثري، تم إعلان فتح أبوابه اليوم مجانا، أمام الزوار من الركاب والمسافرين وأيضا ركاب الترانزيت.

وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفي

5 - تم وضع القطع الأثرية وتوزيعها داخل فتارين العرض طبقا لسيناريو العرض المتحفي، والانتهاء من أعمال الإضاءة والبطاقات التعريفية للقطع.