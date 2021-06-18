موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. بشرة سارة بعد عيد الأضحى

يترقب المصريون والسعوديون موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية في ظل توقفه بشكل مباشر من القاهرة إلى الرياض، مع استمرار وضع الرياض مصر ضمن قائمة تضم 9 دول يمنع استقبال الطيران منها بعد أن كانت القائمة تلك تضم 20 دولة، وإن كان هناك طريقة واحدة للسفر من مصر إلى السعودية عبر دولة ثالثة أو من ينطبق عليهم الاستثناءات، حسبما أعلنت السلطات السعودية من قبل.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. مصادر توضح لـ«الوطن»

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة، لـ«الوطن»، أن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية من المتوقع أن يكون بعد عيد الفطر الأضحى وانتهاء موسم الحج، كما لفتت المصادر إلى أن الموعد كان مقررا من قبل عقب عيد الفطر المبارك، لكن تم تأجيل القرار في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية: الدولة الثالثة لا تزل الحل

وأكدت المصادر أنه حتى الآن ما هو متاح رسميا بشأن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية هو أن السفر يكون عبر دولة ثالثة إلى السعودية، كدولة البحرين، حيث سيكون على المسافر التوجه إلى المملكة أو أي دولة أخرى هناك طيران مباشر بينها وبين السعودية، لكن ذلك يتم وفق شروط معينة.

وأوضحت المصادر المطلعة، التي كانت تتحدث عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية، أنه يشترط خضوع المسافر في الدولة الثالثة لحجر صحي يستمر 14 يوما يقوم خلاله بإجراء 3 مسحات طبية للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية: المسافر عبر دولة ثالثة يخضع لـ 5 مسحات طبية

وأضافت المصادر: «كما سيكون على المسافر المصري بعد الانتقال من الدولة الثالثة إلى السعودية أن يخضع لعزل صحي يستمر 6 أيام في أحد فنادق المملكة المعتمدة على أن يجري خلالها مسحتين طبيتين جديدتين، أي أن إجمالي المسحات الطبية خلال تلك الفترة الزمنية 5 مسحات مرة واحدة».

لكن يستثنى من قرار حظر السفر المباشر من مصر إلى السعودية بعض الفئات وفي مقدمتهم المواطنون السعوديون، وكذلك الدبلوماسيون وعائلاتهم، وكذلك الكادر الصحي.