طريقة الإبلاغ عن مخالفات مستحضرات الأدوية والصيدليات إلكترونيًا

تقدم هيئة الدواء المصرية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها عدد من الخدمات المختلفة للمواطنين لتقديم أفضل خدمة لهم مثل الاستفسار عن توافر الأدوية في السوق، والإبلاغ عن الآثار الجانبية للمستحضرات الطبية وأيضًا الإبلاغ عن مخالفات خاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها طريقة الإبلاغ عن مخالفات خاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية كما يلي:

1) الدخول على موقع هيئة الدواء المصرية من هنـــــــا.

2) اختيار خانة الإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، الخاصة بالإبلاغ عن أي مخالفات تصدر عن المؤسسات الصيدلية وتداول المستحضرات الصيدلية وجودتها، وتقدم هيئة الدواء المصرية متمثلةً في الإدارة المركزية للعمليات الخدمة إلى الجمهور، ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب المؤسسات الصيدلية.

3) ملء البيانات المطلوبة الخاصة ببيانات مقدم البلاغ التي تشمل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف والوظيفة ونوع المخالفة.

4) ملء بيانات الشكوى أو بيانات المؤسسة محل الشكوى الخاصة الخاصة بنوع مصدر المستحضر، ومصدر الحصول على المستحضر ونص الشكوى، وعنوان الصيديلة أو مصدر الحصول على المستحضر، واسم المسئول عن المؤسسة، ويتم إضافة نص الشكوى، وتوجد خانة خاصة بإرفاق صور أو مستندات.

5) الإجابة عن سؤال: هل المخالفة متعلقة بمستحضر صيدلي بعينه؟ وفي حالة نعم يتم إضافة اسم المستحضر، واسم الشركة المصنعة، ونص الشكوى.

5) الضغط على خانة الإقرار بصحة البيانات المدخلة وتحمل المسؤولية القانونية حال اكتشاف عدم صحة البيانات، ثم الضغط على إرسال.

ويجب العلم أنَّه يتمّ التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وهي محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية، بما في ذلك بيانات المستفسر، ولن يتمّ الافصاح عنها تحت أي ظرف.

رقم التواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية

ويمكن التواصل المباشر مع هيئة الدواء المصرية على الخط الساخن 15301.