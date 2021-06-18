التطبيق بعد أسبوع.. إسبانيا تلغى قرار إلزامية الكمامة في الشوارع

قررت إسبانيا اليوم الجمعة، إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الشوارع، من يوم 26 يونيو القادم، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أن ارتداء الكمامات لن يكون إلزاميا ابتداء منذ هذا اليوم، وفق ما نقلت قناة «سكاي نيوز»، ما يعزو بحسب مراقبين إلى نجاح حملة التعطيعم التي قادتها الدولة في إطار مواجهة فيروس كورونا في بلد كان من بين أخطر بؤر الفيروس في القارة الأوروبية.

إسبانيا تدخل المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم باللقاح المضاد لكورونا

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن من قبل أن بلاده تعتزم تقديم لقاحات فيروس كورونا لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما اعتبارا من يونيو مع دخول البلاد المرحلة الأخيرة من حملة التطعيم الشامل ضد الفيروس المستجد.

وقال سانشيز بحسب ما نقلت وقتها صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنه بمجرد أن يتم تطعيم الغالبية العظمى من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و 79 عاما بشكل كامل في شهر مايو الجاري، سنبدأ في شهر يونيو في حملة تطعيم جماعي لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما.

فرنسا تقرر إلغاء إلزامية الكمامة مع استمرار التطعيم

وليست إسبانيا وحدها التي قررت قطع تلك الخطوة، حيث أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، يوم الأربعاء الماضي، أنه من المقرر أن ترفع فرنسا أمر ارتداء الكمامات الإجباري في الهواء الطلق وتوقف حظر التجول ليلا المفروض منذ ثمانية أشهر بسبب فيروس كورونا، وذلك في العشرين من يونيو الجاري.

ورحب رئيس الورزاء الفرنسي، بما وصفها بالأنباء السارة للغاية قائلا: «إن حظر التجول سيرفع يوم الأحد قبل عشرة أيام مما كان متوقعا»، بينما تلقى أكثر من 58% من السكان البالغين في فرنسا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وكانت فرنسا أعلنت الثلاثاء الماضي، برامج التطعيم الخاصة بها للصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما في إطار حملة لحماية البلاد في الوقت الذي يتم فيه رفع القيود تدريجيا، بهدف زيادة المناعة الجماعية للفرنسيين من أجل مواجهة كوفيد-19، وتهديد النسخ المتحورة الجديدة مثل دلتا.