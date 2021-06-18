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سعفان: صرف 304 آلاف جنيه إعانات طوارئ لـ257 عاملا بـ«هني ويل»

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الوطن
01:54 م | الجمعة 18 يونيو 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

وافق محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 304 آلاف و 86 جنيهاً من الصندوق بالوزارة لـ257 عاملا بالشركة المصرية للصناعات الغذائية «هنى ويل»، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

 

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