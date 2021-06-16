وزير القوى العاملة: مش عيب تشتغل كهربائي أو سباك.. الرسول كان راعي غنم

أوضح محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن أرقام البطالة فى مصر معدلها جيد، حيث كانت في 2013 بنسبة 14%، ومع عام 2019 انخفضت حتى 7.4%، ومع قدوم جائحة كورونا زادت مرة أخرى، ولكن مع استقرار الأوضاع بدأت في الانخفاض مجددًا، ووصلنا الآن 7.2%، مؤكدا أن هذه الأرقام طيبة: «نعمل بهدف تخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر».

جاء ذلك في ورشة عمل حزب مستقبل وطن «العمل والعمال»، في إطار ورش العمل، التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

ويشارك في الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

ولفت وزير القوى العاملة لضرورة الانتباه للمعادلة الصعبة في ضوء هذه الأرقام، حيث وجود نسب البطالة وشكاوى أصحاب الأعمال من عدم وجود عمالة، مشيرا إلى أنه ناقش عددا من أصحاب الأعمال في هذه المعادلة، وتوصل للسبب في الرواتب التي يحددها أصحاب الأعمال، حيث إنها رواتب غير مناسبة ولا تتجاوز ألفي جنيه، وأمام هذه الرواتب يرفض العمال العمل، مؤكدا علي أنه تمت مناقشة الأمر في المجلس القومي للأجور من أجل أن يكون هناك حد أدنى للأجور فى القطاع الخاص ومن ثم يكون هناك تعاون كبير في هذا الأمر لتنفيذه.

العمالة المصرية في ليبيا

وأكد أن الدولة المصرية استوعبت عمالة كثيرة منذ 2011 سواء من ليبيا أو العراق، والأرقام كانت بالملايين، والمشروعات القومية من الإسكندرية لأسوان هي ما ساعدت في ذلك، مشيرا إلى أن وزير العمل الليبي فى زيارة في مصر خلال هذه الفترة، والعمل يتم حتى يكون هناك دور فعال للعمالة المصرية في أي مكان سواء كان داخليا أو خارجيا.

وأكد الوزير أن العماله المصرية جيد ولكن «علينا أن نزيل من عليها التراب»، وعلى الشباب أن يدرك أن العمل ليس عيبا قائلا: «مش عيب تشتغل سباك أو كهربائي وعندنا نماذج ناجحة كتير، ولابد أن نوعي الشباب بذلك، والشغل عمره ما كان عيب، والرسول كان راعي غنم، ولكن العيب في إنه يكون الشاب عواطلي ومش لاقي يصرف على نفسه، وبنشوف عمال شغالين يوميتهم بتوصل 600 جنيه في اليوم».