القوى العاملة تعين 273 شابا وتحرر 45 محضرا وتغلق 8 منشآت مخالفة بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، عيّنت 273 شابا، منهم 11 من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة (كعب العمل)، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 581 شابا، وجرى استخراج 586 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إنّ المديرية فتشت في مجال التفتيش العمالي على 198 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 90 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 26 محضرا، وبحث 6 شكاوى، وجرى عقد 2 ندوة توعية بشركة سيجاس بدمياط الجديدة، ومركز التدريب المهني بدمياط.

تلقى الوزير تقريرا بذلك من منى الأطرش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية خلال مايو الماضي على 145 منشأة، وإعادة التفتيش على 110 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 45 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 8 مذكرات غلق إداري، وعمل 3 ندوات توعية، فضلا عن تلقي 31 شكوى، وجرى اتخاذ إجراء قانوني حيال 13 شكوى منهم، وشكويين منها مستوفاة، و16 ما زالت تحت البحث والدراسة.

أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا، صرفت المديرية منحا بلغت 770 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 1540 عاملا من المسجلين بالمنظومة، وصرف 27 ألفا و110 جنيهات للرعاية الصحية لـ20 عاملا.

وفي مجال التدريب المهني، نفذت المديرية دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة والتبريد والتكييف وكهرباء الإلكترونيات لـ39 متدربا بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 409 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.