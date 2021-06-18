مستشار الرئيس للصحة: عدد إصابات الفطريات في مصر ليست كثيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الفطريات هي نوع من أنواع الجراثيم التي تصيب الإنسان أو الحيوانات أو البيئة، وأنواعها كثيرة مثل البكتيريا والفيروسات، وكل هذه الفطريات بصرف النظر عن لونها هي مجموعات من السلالات الفطريات تصيب الإنسان، وهي معروفة جميعها وموجودة، ومن حسن الحظ أن أعداد إصاباتها على الأقل في مصر ليست كثيرة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، أن العدوى المباشرة من الإنسان للإنسان ليست موجودة، وتكون الإصابة خارجية، وفرصة هذه الفطريات بأنواعها المختلفة في بعض الحالات التي يكون لديها أمراض شديدة أو نقص مناعة أو تتناول أدوية معينة مثبتة للمناعة.

وأكد أنه لا يوجد ارتباط مباشر ما بين الإصابة بكورونا وتداعياته، وبين هذه الفطريات، فمريض كورونا مثله مثل المريض بالتهابات رؤية أو يعاني من نقص مناعة أو أمراض مصاحبة التي تقلل مناعته مثل السكري والأدوية المثبتة للمناعة أو نظرا لظروفه الصحية أو وجود أمراض مصاحبة وتناول أدوية بها مركبات الكرتيزون لفترة طويلة، فقد يصاب عدد قليل جدا من الحالات بهذه الفطريات.