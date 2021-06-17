متى يصل لقاح "جونسون آند جونسون" إلى مصر؟.. "الصحة" تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان إن الدولة تتوسع في عملية تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، لافتة إلى سعي الدولة للتنويع في اللقاحات، مستهدفة تطعيم أكثر من 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وتابعت الوزارة في تقرير عُرض أمام رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد اتفاقية لتوريد 20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون مع البنك الأفريقي، مؤكدة أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ولا داعي للخوف والتطعيم ليس إجباريا، لكنه التزام أخلاقي للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

لقاح جونسون آند جونسون

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الفرق بين لقاح جونسون آند جونسون، ولقاح أسترازينيكا وسينوفارم، أن لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم عبارة عن جرعتين يفصل بينهما مدة زمنية، يتم من خلالها المتابعة لمعرفة الأعراض الجانبية للقاح، أما لقاح جونسون آند جونسون، فعبارة عن جرعة واحدة فقط.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الإسراع لحجز تطعيم كورونا، قائلة: إن الحجز يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع للوزارة، محذرة أي جهة تقوم بالترويج لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.