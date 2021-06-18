«الصحة»: تطعيم وفد أجنبي بلقاح كورونا بالعاشر من رمضان

وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمركز الطبي بالحي العاشر «أ» التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، قامت بتطعيم وفدًا أجنبيًا من دولة جنوب أفريقيا بلقاح كورونا، والمكون من 9 أفراد أثناء زيارتهم لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأشاد الوفد، بجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين والوافدين، وأثنوا علي أداء عمل الفرق الطبية بالمركز، معربين عن سعادتهم بالتنظيم الجيد، والروح الطيبة، وحفاوة استقبال من الفرق الطبية والعاملين بالمركز لهم.

يشار إلى أن المركز الطبي بالحي العاشر «أ» بمدينة العاشر من رمضان، يأتي ضمن المراكز التي تم تخصيصها لتطعيم المواطنين، تيسيرًا على المواطنين من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول علي لقاح كورونا من المواطنين الذين سجلوا على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، بعد التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة أثناء التطعيم.

وأكد وكيل الصحة، أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت الموقع الإلكتروني من هـنــــــا، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».