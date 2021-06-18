إزالة 541 حالة تعدِ على «نيل بني سويف» بمساحة 207 آلاف و861 مترا

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إزالة 5 حالات تعدِ بالبناء المخالف على مساحة 1000 متراً بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 541 حالة تعد على مساحة إجمالية 207 آلاف و861 مترًا مربعاً، وذلك منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، حتى اليوم، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ بني سويف، تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 1000 متر بنطاق مركز ومدينة ببا؛ ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 541 حالة تعدِ على مساحة إجمالية 207 آلاف و861 مترًا مربعًا، منذ بدء الحملة حتى اليوم.

وقال أحمد إبراهيم، إن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضي، وتستمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة.

وعن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية، شدد على عدم السماح بعودة التعديات مجددًا، وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.