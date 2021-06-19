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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | السبت 19 يونيو 2021
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بأن لديه أسلوب مقنع في حديثه مع الآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تدفعك لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة والربح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك اليوم تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

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