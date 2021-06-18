مستشار الرئيس للصحة: تشخيص مرض الفطر معروف وأدويته متاحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تشخيص الفطريات معروف وأدويتها متاحة، «الشخص المصاب بكورونا أو تداعياتها لا يتم وضعه باحتمالية إصابته الفطرية».

وأضاف «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار dmc، «فيروس كورونا هو فيروس لكن في كثير من الحالات الفيروس بيكون مصاحب له أنواع من البكتيريا تصيب الجهاز التنفسي أو أجهزة أخرى، وعشان كده في بعض إصابات كورونا بياخدوا مضادات حيوية، نفس الشيء إذا أصاب بأمراض فطرية بنديله أدوية ضد هذه الفطريات».

ولتجنب الإصابة بالأمراض الفطرية، قال «الأمراض الأخرى المصاحبة، معظم الحالات التي تصاب بأمراض فطرية تكون حالات متوقع حدوث لها التهابات فطرية مثل مريض حالته شديدة موجود في الرعاية المركزة، ويأخذ كميات كبيرة من المضادات الحيوية أو بعض المركبات الأخرى مثل الكرتيزون أو مريض بورم سرطاني يتناول أدوية ضد السرطان شديدة تؤثر على مقاومة الجسم، وقد يصاحبها أمراض فطرية، وهذا نراه كثيرا في كثير من الحالات لذلك هذه الحالات يكون بها احتمالية أو توقع بإصابتها بالفطريات».

وأكد أن التوقع الإكلينيكي أو الطبي لهذه الاحتمالية هام جدا لأنه يساعد على التشخيص المبكر، والذي يعني حصول المريض على علاج مبكر ما يؤدي لنتائج جيدة في النهاية.