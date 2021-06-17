مرض الفطر الأخضر.. هل يغير لون الجسم بعد ظهوره في الهند؟

تساءلت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، في تقرير عن مرض الفطر الأخضر عما إذا كانت هذه الفطريات تؤدي إلى تغير في لون الجسم، وذلك عقب الكشف عن أول حالة إصابة بالفطر في الهند، أمس، وسط تكهنات غاضمة حول أن يكون هناك ظهور لحالات بولايات أخرى، وهي العدوى التي تأتي بعد اكتشاف الفطريات الأسود والأصفر والأبيض وسط موجة شرسة لفيروس كورونا تضرب البلاد، في وقت يثور تساؤل حول ما إذا كان لون الفطر يغير لون الجسم.

وبحسب التقارير المختلفة، فإن تلك الفطريات بما فيها مرض الفطر الأخضر تطال أولئلك الذين يعانون من مشكلات ضعف المناعة خصوصًا المتعافين من فيروس كورونا، أو أولئك الذين يعانون مرض السكري أو بعض الأمراض المزمنة وذلك منذ الكشف عن ظهور مرض الفطر الأسود.

بداية ظهور الفطر الأخضر في الهند

وتمّ الإبلاغ عن حالة إصابة بالفطر الأخضر لمريض تعافى من فيروس كورونا ويبلغ من العمر 34 عامًا بولاية ماديا براديش، في حين أن هذه هي الحالة الأولى من نوعها في الولاية، إلا أنَّ المجتمع الطبي غير متأكد من أجزاء أخرى من الهند.

وكان الرجل قد تعافى من ما يقرب من 100% من عدوى فيروس كورونا في الرئتين، منذ حوالي شهر. وذكرت وكالة الأنباء الهندية أنَّه تعافى لكنه بدأ بعد ذلك يعاني من نزيف في الأنف وارتفاع في درجة الحرارة وضعف بشكل كبير بسبب فقدان الوزن.

وبعد ذلك، تمّ اكتشاف إصابته بمرض الفطر الأخضر في الجيوب الأنفية والرئتين والدم، وتمّ العثور على 90% من رئتيه مصابة. وحتى الآن، أبلغت الهند عن حالات الإصابة بالفطر الأسود والأبيض والأصفر من مناطق مختلفة، ولكن لم يكن هناك أي شيء من قبل بشأن مرض الفطر الأخضر.

رأي الأطباء في تأثير الفطر الأخضر وغيره من الفطريات على لون الجسم

وقال تقرير «إيكونوميك تايمز»، إنَّ الأطباء في الهند لا يميلون إلى مسألة تصنيف تلك الفطريات أو العدوى وفقًا للون، ويقول أحد الأطباء إنَّه «لا يوجد ترميز لوني للعدوى الفطرية، الشيء الوحيد هو أنها فطريات الرشاشيات وداء الغشاء المخاطي».

ووفق التقرير، لا تؤدي الالتهابات الفطرية إلى تغير لون الجسم، حيث يقول طبيب آخر إنَّ تسمية الفيروس بهذه الطريقة تتمّ لأن اللون يظهر بهذا اللون في المختبر في أثناء الاختبار، لكنها جميعًا بألوانها لها نفس الداء.