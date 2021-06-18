شركات الطيران المصرية تبدأ تفعيل ضوابط الحجر الصحي بالمطار اليوم

تبدأ شركات الطيران المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة، العمل بالضوابط الجديدة التي أعلنتها سلطات الحجر الصحي بـ مطار القاهرة الدولي، حول دخول المسافرين القادمين من الخارج إلى المطارات المصرية، والخاصة بقبول تحاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

الحجر الصحي بالمطار يطبق اعتماد رمز الاستجابة السريع QR CODE بالنسبة لتحاليل PCR بدلا من ختم المعمل

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، سوف يطبق اعتماد رمز الاستجابة السريع QR CODE بالنسبة لتحاليل PCR بدلا من ختم المعمل، وذلك لجميع القادمين من الخارج سواء مواطنين مصريين أو أجانب من جميع دول العالم بعد التأكد من جهة إصدار التحليل.

وأوضحت المصادر، أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، لن تقبل تحليل الركاب دون رمز الاستجابة السريع QR CODE بالنسبة للدول التي تعتمد هذا النظام أيضا، مُشيرة إلى أنه سيتم السماح للركاب القادمين من دول الخارج أيضا وتطبق لوائح رسمية موحدة للدولة على تحليل الـ PCR الخاص بالراكب.

سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي والمطارات تحرص على سلامة كل الركاب

وأكدت المصادر، حرص سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي والمطارات، على سلامة كل الركاب القادمين من دول الخارج إلى الأراضي المصرية، والتأكد من سلامة وصحة كل الإجراءات الخاصة بالمسافرين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بالمطار، كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

في غضون ذلك شاركت الشركة المصرية للمطارات، بالمؤتمر النصف سنوى رقم 148 لمنظمة اتحاد النقل الجوي «إياتا» IATA SLOT Video conference، والذي عقد، عبر تقنيية الفيديو كونفرانس، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

مشاركة الشركة المصرية للمطارات بمؤتمر اتحاد النقل الجوي تأتي في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبه

وتأتي مشاركة الشركة المصرية للمطارات، في مؤتمر اتحاد النقل الجوي، في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، بالمشاركة الفعالة دوليا ومحليا كممثلين للمطارات المصرية ونقل صورة حضارية مشرفة عن مطارتنا الدولية، الخدمات المقدمة والافتتاحات الجديدة.

وشارك في فعاليات مؤتمر منظمة اتحاد النقل الجوي «إياتا»، الذي شاركت فيه المصرية للمطارات ممثلي من قطاع العمليات بمطارات «شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب» مع ممثلي شركات الطيران العالمية، والبالغ عددهم نحو 230 شركة طيران وممثلين عن أكثر من 85 مطارا حول العالم.

تنسيق الجدول الزمني للموسم الشتوي المقبل

وتكمن أهمية المؤتمر، الذي حضره ممثلي الشركة المصرية للمطارات، على مدار أيامه الثلاثاء، 1200 ممثل بقطاع الطيران حول العالم، في توفير فرص للجمع بينهم جميعا للحصول على أفضل فرصة لتنسيق الجدول الزمني للموسم الشتوي المقبل، بهدف مساعدة شركات الطيران للتواصل مع المطارات في الحصول على أفضل الخدمات وتمكين المطارات من الاستخدام الأمثل لمقدرات المطارات دون تكدسات واحتواء الرحلات بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للمطارات.

وأسفرت الاجتماعات، التي حضرها ممثلي الشركة المصرية للمطارات، لقبول توقيتات الموسم الشتوي المقبل، والتي تبشر بزيادة عالية متوقعة في حركة الركاب مع التمنيات بانحصار تفشي وباء covid 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، وعودة حركة الطيران بالعالم لمعدلاتها الطبيعية، قبل ظهور جائحة كورونا.