بالمجان.. إجراء 80 عملية جراحية دقيقة بمطروح خلال أسبوع

أعلن الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن قسم العمليات بمستشفى مطروح العام نجح في إجراء 80 عملية جراحية دقيقة ومتنوعة خلال أسبوع في مختلف التخصصات، ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وذات مهارة، ومنها ما هو على القائمة أو طوارئ، وجميعها نجحت من خلال فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من الخبرة.

تفاصيل إجراء 80 عملية جراحية

وقال وكيل ودارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، إن العمليات الجراحية التى أجريت من بينها 9 عمليات جراحة العظام، منها حالتا تركيب مفاصل صناعية، و36 حالة عمليات جراحة عامة ما بين استئصال مرارة و بتر تحت الركبة وتعديل مسار للقولون واستئصال الزائدة الدودية و6 حالات جراحة أطفال ما بين إصلاح عيوب خلقية واستئصال فتق اربي وانسداد معوي، و2 حالة جراحة أورام، و 10 حالات أنف وأذن وحنجرة لاستئصال اللوزتين وتضخم لحمية الأنف و تركيب أنابيب بطبلة الأذن و2 حالة جراحة المخ والأعصاب ما بين تثبيت فقرات ونزيف حاد بالمخ، و3 حالات مرضى الاعتلال الكلوي المزمن لتركيب قسطرة وريدية مركزية، و3 حالات بقسم الاقتصادي، من بينهم 3 حالات جراحة عامة و5 حالات جراحة عظام، و 2 حالة مسالك بولية إزالة حصوات بحوض الكلى.

العمليات الجراحية بالمجان

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جميع العمليات الجراحية، التي أجريت بمستشفيات المحافظة بالمجان دون تحمل أي أعباء أو مصاريف من دخولهم المستشفيات وإجراء العمليات وحتى خروجهم والتماثل للشفاء.