ميار الببلاوي تجري عملية جراحية

أعلن ابن الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي، خضوع والدته لعملية جراحية في أحد المستشفيات الكبرى في مصر، حيث نشر صورة لوالدته عقب خروجها من غرفة العمليات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلا: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا، وبطمنكم بجد إني جنبها وهي خارجة من عمليه دي نعمة شكرا يا رب».

وفي 4 نوفمبر العام الماضي، أعلن نابن ميار الببلاوي تعرض والدته لأزمة صحية استدعت احتجازها داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية خلال وجودها هناك.

وكتب ابنها وقتها عبر حسابها على «فيس بوك»: «أنا محمد ابن الدكتورة ميار الببلاوي، ماما في أمريكا وتعبانة أوي، أسألكم الدعاء لها أرجوكم»، ولم يوضح في حينها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وكانت ميار الببلاوي، حينها، سافرت إلى أمريكا لإجراء عملية تغيير دعامة بالقلب.