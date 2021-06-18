بالزي الفرعوني.. مطروح تستقبل أول طائرة «شارتر» من كازخستان

استقبل مطار مطروح الدولي، اليوم الجمعة، أول طائرة شارتر على متنها، وفد سياحي من دولة كازخستان، الذي استقبلهم العاملين بالسياحة في محافظة مطروح بالورود؛ وذلك للاستمتاع بالمعالم الأثرية المزارات السياحية بالمحافظة.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استقبال مطار مرسى مطروح الدولي لأول رحلة طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان على متنها 187 سائحًا، وذلك وسط حفاوة وترحيب مع استقبال بالزي الفرعوني والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام، مع تطبيق جميع الاجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية.

استقبال الوفد السياحي بالزي الفرعوني

وفى لفتة وطنية من مكتب وزارة السياحة بمطروح وإدارة السياحة بالمحافظة والشركة المنظمة للرحلات السياحية، تم استقبال الوفد بالزي الفرعوني والورود مع إهداء البروشورات السياحية عن أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، وما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة.

وأعلنت محافظة مطروح، أن الوفد السياحي من كازخستان جرى توزيعهم على عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح، من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر، حيث تم إعداد برنامج لزيارة أهم معالم مطروح خاصة الشواطئ والمعالم السياحية الشهيرة بمدينة مرسى مطروح المعالم السياحية والأثرية.