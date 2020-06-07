قبل رئيس كازخستان.. رؤساء أصيبوا بفيروس كورونا

لم تتوقف إصابات فيروس كورونا على المواطنين والمسؤولين، بل امتدت لتشمل الرؤساء أيضا، وكان آخرهم، رئيس جمهورية كازخستان قاسم جومارت توكاييف، الذي يخضع حاليا للعلاج في المستشفى، حسب "سكاي نيوز".

وأكد المتحدث باسم رئيس كازاخستان بيريك أوالي، عبر حسابه في تويتر، أن توكاييف (67 عاما)، يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة.

إصابة رئيس جنوب السودان

وقبل رئيس كازخستان، اصيب عدد من الرؤساء بفيروس كورونا، ففي مايو الماضي، اصيب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وزوجته، بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطته لنائبه الأول دكتور رياك مشار، والجنرال ياو ياو.

إصابة رئيس البرازيل

وفي مارس الماضي، أكدت صحيفة "Odia" البرازيلية، إصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو، بفيروس كورونا بعد خضوعه للتحاليل، حيث أكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس، وفقا للصحيفة، ولم يجر تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

وكان "بولسونارو" قد عاد إلى البلاد في ذات الأسبوع، بعد زيارة للولايات المتحدة، التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إصابة رئيس فنلندا السابق

وأعلن مكتب الرئيس الفنلندي في مارس الماضي، أن الرئيس السابق مارتي اهتيساري، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2008، أصيب بفيروس كورونا، حيث قال المكتب في بيان: "تأكدت الإصابة أمس الاثنين الموافق 23 مارس، الرئيس اهتيساري، في حالة جيدة"، وحكم اهتيساري (82 عاما)، فنلندا من عام 1994، إلى عام 2000، وفاز بجائزة نوبل للسلام، لإسهامه لفترة طويلة في الوساطة من أجل تحقيق السلام.