عاجل.. فتاة تشنق نفسها في العياط: أسرتها رفضت زواجها من حبيبها

انتحرت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، شنقًا داخل منزل أسرتها في العياط بمحافظة الجيزة، وفوجئت أسرتها بوجودها جثة هامدة داخل منزل الأسرة، فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

بينت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الوفاة ناتجة عن انتحار الفتاة بسبب رفض أسرتها زواجها من شاب كانت تربطها به علاقة عاطفية وعندما تقدم لخطوبتها رفضته الأسرة.

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الفتاة دخلت في حالة اكتئاب بسبب رفض الأسرة خطوبتها للشاب الذي تقدم لها، وأثناء وجودها داخل غرفتها صنعت لنفسها مشنقة وانتحرت.

انتقل المقدم محمد إدريس رئيس مباحث العياط إلى مكان الواقعة، واستمع لأقوال أسرة الفتاة وتبين أنها انتحرت، وأخطرت النيابة بما انتهت إليه التحريات وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان أسباب وفاتها رسميًا.