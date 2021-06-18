بعد سبه لها.. سميرة عبد العزيز ترفض مقاضاة محمد رمضان: زي ابني والمسامح كريم

علقت الفنانة سميرة عبد العزيز، على هجوم الفنان محمد رمضان عليها، وسبه لها، بقولها: «المسامح كريم وهو زي ابني» مؤكدة أنها لن تحرر بلاغًا ضده.

وحول عدم تقدمها ببلاغ «سب وقذف» ضد محمد رمضان، قالت لـ«الوطن»: «لا مش للدرجة دي.. أكيد مش هروح أعمل فيه محضر علشان شتمني المسامح كريم ومحمد زى ابني علشان كدا أنا مسمحاه وإحنا الكبار لازم نسامح ونستحمل».

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز قائلة: «والله أنا ما أعرفه وعمرنا ماتقابلنا ولا عمري شوفته ولا حتى جمع بينا شغل، الحاجة الوحيدة اللي حصلت إنه أتعرض عليا دور معاه في عمل ورفضته لكن مفيش بينا أي أعداء أو خصومة».

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها ليست غاضبة من رمضان، «ربنا يسامحه وأنا مسمحاه وربنا يوفقه ويعمل أدوار حلوة وأنا مش زعلانة منه خالص».

كانت الفنانة سميرة عبد العزيز، قد صرحت في تصريحات سابقة لنا عن توجيه الفنان محمد رمضان شتائم لها حيث قالت «لقيته بيبعتلي ويقولي ياحقيرة ياشحاتة أنا جزمة أمي أحسن منك وأنا باخد 20 مليون جنيه وانتي أجرك 20 ألف جنيه».

كما أكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، على أن الشتائم التي وجهت لها ليست عبر رسائل خاصة وإنما كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأحد أصدقائها أرسلها لها.

مسلسل موسى

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد رمضان كان مسلسل موسى، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولتة بجانب سمية الخشاب وهبة مجدي وتارا عماد وصبري فواز وسيد رجب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.

يذكر أن خلاف سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، كان قد بدأ حين ما رفضت سميرة عبد العزيز في إحدى مقابلاتها التلفزيونية، أن تجسد شخصية والدة محمد رمضان قائلة «الفنانة التي جسدت دور أم الرجال الصالحين لا تجسد دور أم بلطجي» ومن هنا اشتعلت الأزمة بينهما.