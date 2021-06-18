محمد رمضان معلقا على «فيديو معجب»: جمعة مباركة يا أحلى جمهور

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة، مقطع فيديو جديد على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من إعداد أحد معجبيه، معلقا: «جمعة مباركة على أحلى وأجمل جمهور، ربنا يديم المحبة»، وذلك على أنغام أغنيته الجديدة «ثابت».

وجاءت بعض كلمات الأغنية بنحو: «مبخافش من التخبيط.. لو فيه كلاكس أعمل مش سامع.. ثابت على وضعي أنا ثابت».

يشار إلى أن نشر مقطع الفيديو يعد التفاعل الأول من «رمضان» على السوشيال ميديا بعد تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز بحقه والتي كشفت فيها عن تلقيها شتائم وسباب منه، على خلفية رفضها المُشاركة في أحد المسلسلات التي يؤدي بطولتها.

وقالت سميرة عبدالعزيز لـ«الوطن»، «إنها فوجئت بالفنان محمد رمضان، يُراسلها عبر تطبيق «واتس آب»، حيث احتوت الرسالة على شتائم وإهانات وتوبيخ»، موضحة: «لاقيته بيبعت لي ويقول لي يا حقيرة يا شحاتة، أنا جزمة أمي أحسن منك، وأنا باخد 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه».