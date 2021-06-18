أسعار السجائر الجديدة في مصر 2021.. تعرف على القائمة قبل الزيادة

من المرتقب أن تدخل أسعار السجائر في مصر 2021 حيز التنفيذ بحلول شهر يوليو المقبل، بعد تطبيق الرسوم الجديدة الخاصة بالتأمين الصحي، والمفروضة على منتجات السجائر والتبغ، وستبدأ وزارة المالية بداية من أول السنة المالية الجديدة في تحصيل 25 قرشًا إضافية عن كل علبة سجائر لصالح قانون التأمين الصحي، ما سيعني رفع أسعار السجائر الجديدة اعتباراً من الشهر المقبل.

قانون التأمين الصحي

ويفرض قانون التأمين الصحي، الذي تمّ إقراره في يوليو 2018 تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتمّ زيادتها كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول، ما يعني أنه ستكون هناك أسعار السجائر الجديدة في هذا التاريخ، ورفعت شركة فيليب موريس، في فبراير الماضي، أسعار سجائر «مارلبورو» لتصبح 44 جنيهاً للعلبة بدلاً من 42، وسجائر «LM» بـ33 جنيهاً بدلاً من 31.

زيادة الرسوم المحصلة لصالح تمويل التأمين الصحي

وبحسب مصادر بشركات السجائر الأجنبية في مصر فإن الشركات في سبيلها لزيادة الرسوم المحصلة لصالح تمويل التأمين الصحي، وقالت المصادر لـ«الوطن»، إنَّ الزيادة التي ستطبق على السجائر بأنواعها سواء محلية أو أجنبية، مؤكّدة تحصيل رسوم التأمين الصحي يتم تلقائيا من جانب وزارة المالية ولا علاقة له بالضرائب التي يتمّ تحصيلها مع كل سنة مالية جديدة.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة الشرقية للدخان زيادة بعض أسعار السجائر بقيمة تراوحت بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه، وقالت الشركة إنَّه وفقًا للأسعار فإن سجائر «مونديال» بأنواعها (أحمر/ أزرق/ سيلفر) بلغ سعرها 20 سيجارة لتصبح بـ20 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه، كما رفعت الشركة سعر عبوة «مونديال سويتش» 20 سيجارة لتصبح بـ23 جنيهًا، بدلًا من 18.5 جنيه.