سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 18يونيو في البنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو، وفقًا لآخر تعاملات صدرت من البنوك قبل إجازة نهاية الأسبوع؛ لذا ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.14 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر التعاملات قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.14 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

السعر في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 4.02 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

كما سجل الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.14 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.08 جنيها للشراء، و4.18 جنيها للبيع.

الريال مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيها للشراء، و4.18 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

كما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير نحو 4.07 جنيها للشراء، و4.22 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك عودة

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عودة، مسجلًا نحو 4.12 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع.