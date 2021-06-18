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العثور على رضيع في مدخل عمارة بقنا.. كان يصرخ من شدة الجوع

كتب:

رجب آدم
05:16 م | الجمعة 18 يونيو 2021
الطفل الرضيع

الطفل الرضيع

عثر أهالي منطقة شارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا، عقب صلاة الجمعة، على طفل رضيع حديث الولادة، داخل مدخل عمارة في حالة صراخ عالٍ من شدة الجوع.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من قسم قنا، يفيد العثور على رضيع مجهول الهوية في حالة صراخ من شدة الجوع داخل مدخل عمارة في شارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا.

وبحسب مصدر أمني، أنه على الفور تم إخطار فرق حماية الطفل، التي أحضرت عضوا بها، وتم إعداد رضعة لبن صناعي وإطعامه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بوضعه في دار حضانة خاصة بالأطفال اللقطاء.

وتعمل الأجهزة الأمنية في قسم قنا، على فحص الكاميرات المؤدية للعمار التي عثر فيها على الرضيع حديث الولادة، لمعرفة السيدة التي تركته يصرخ من شدة الجوع، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت محافظة قنا، شهدت خلال الشهرين الماضيين العثور على 4 أطفال لقطاء حديثي الولادة في مناطق متفرقة في المحافظة.

 

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