انطلاق مهرجان الجونة للرياضات المائية 2021 في نسخته الأولى

انطلق في مدينة الجونة مهرجان «الجونة للرياضات المائية 2021»، بالتعاون مع كل من وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء في نسخته الأولى، خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو 2021، ويضم أربع رياضات مائية، هي «الكايت سيرف» و«الويك بورد» و«الويند سيرف» والمراكب الشراعية.

يأتي مهرجان «الجونة للرياضات المائية 2021» في إطار استراتيجية بأن تصبح مدينة الجونة منارة للثقافة والفن والرياضة، من خلال توفير كافة الإمكانيات والمقومات والمرافق والخدمات الضرورية، فضلاً عن موقع مدينة الجونة المثالي لأكثر الألعاب المائية تشويقا، لما تتمتع به من رياح ومياه قليلة العمق.

عاشور: الجونة تسعى لابتكار فاعليات رياضية وفنية لاستقطاب السائحين

وصرح محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال لمدينة الجونة: «منذ 32 عاما تعمل مدينة الجونة على استقطاب السائحين من شتى الدول عن طريق خلق وابتكار فاعليات رياضية وفنية على مستوى عالمي يليق بمكانه مصر».

كما تروج مدينة الجونة المتكاملة على نطاق دولي واسع لدعم السياحة وجميع المجالات المكملة لها، حسب «عاشور».

مدير المهرجان: الجونة قبلة الرياضات المائية

من جهته، أشاد فادي توكل مدير فاعليات مهرجان الجونة للرياضات المائية بالتعاون مع مدينة الجونة، الرائدة في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية وقال «تتمتع مدينة الجونة بمقومات طبيعية والمرافق الخاصة من مراكز الكايت سيرف والويند سيرف والفنادق وغيرها مما يجعلها قبلة للرياضات المائية، والتي تعد من أوائل الرياضات لتنشيط السياحة في منطقة البحر الأحمر، كما تضع مدينة الجونة على الخريطة العالمية كمركز رئيسي لمثل هذه الرياضات».

وأضاف فادي توكل: «يعد هذا المهرجان الأول من نوعه، وتبلغ جوائزه 300.000 جنيه، حيث لاقى إقبالا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من دول مختلفة بمجرد الإعلان عنه».

الجدير بالذكر أن مدينة الجونة نظمت العديد من البطولات والمهرجانات، ساهمت في أن تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية، ومركزا للعديد من الفعاليات المحلية والدولية، على رأسها مهرجان الجونة السينمائي لمدة أربعة أعوام، وبطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات لمدة تسع أعوام، التي حققت نجاحا كبيرا، ولاقت صدىً إعلاميا كبيرا في جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية.