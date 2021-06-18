أحمد فهمي: هنا الزاهد تغير من كلبتي.. واندهشت من معجبة بسبب صورة

«بتغير عليّ من كلبتى».. هكذا كشف النجم أحمد فهمي عن تمتع زوجته النجمة هنا الزاهد بمشاعر الغيرة الشديدة عليه، ولكنه لا ينزعج من هذه المسألة، وفقاً لكلامه، وقال فهمى في ندوة «الوطن» إن هنا الزاهد تغار عليه بصورة كبيرة، مضيفا: «بتغير من كلبتي وأي شيء اهتم به أكثر منها، ومن المواقف التي أتذكرها، ففي مرة أوقفتني إحدى الفتيات في مكان للتصوير معي، فقالت: الصورة حلوة أبعتهالك؟، لترد عليها هنا باستنكار: تبعتيهاله؟».

وتابع: «هنا تعرف جيدا الأمور التي أحبها مثل السفر مع أصدقائي أو اللعب مع كلبتي، وتترك لي مساحة خاصة لي في حياتي، والحقيقة أنني أحبها بشدة وأدعو الله أن يديمها نعمة في حياتي».

مؤازرة النادى الأهلى

وفي سياق مختلف، يوجد أحمد فهمى حاليا في تونس لمؤازرة الفريق الأول بالنادى الأهلي في مباراته أمام فريق الترجي التونسي المقرر إقامتها، غدا السبت، علي ملعب «رادس» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن يعود إلي القاهرة، الأحد المقبل، لمواصلة التحضير لمسلسله الجديد «السفاح»، المقرر انطلاق تصويره خلال أسابيع.

فيلم العارف

وينتظر أحمد فهمي عرض فيلم «العارف» بدور العرض السينمائي يوم 14 يوليو الجاري، حيث يجسد شخصية بعيدة تماماً عن الكوميديا في تحد جديد ينتظر ردود الأفعال عليه، والفيلم من بطولة أحمد عز، محمود حميدة، كارمن بصيبص، مصطفي خاطر، محمد ممدوح وركين سعد، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.