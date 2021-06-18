بث مباشر.. إيمي سمير غانم تزور قبر والدها

تقدم «الوطن» بثا مباشرا، لزيارة الفنانة إيمي سمير غانم، لقبر والدها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي في شهر مايو الماضي، عن عمر ناهز الـ84 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرا بالاعتلال الكلوي مع إصابته بفيروس كورونا.

ودخل النجم الراحل الرعاية المُركزة قبل أيام من وفاته، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، لا سيما أنه كان يُعاني من مشاكل صحية في الكلى.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل مسرحية «الزهر لما يلعب»، ولاقت قبولا كبيرا جدا، إذ مثلت عودته بعد غياب استمر 3 سنوات عن المسرح، حيث قدم مسرحية «سيبوني أغني»، في عام 2015.

سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والتقى بجورج سيدهم والضيف أحمد، وكوَّنوا فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.