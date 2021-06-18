الأحد المقبل.. بداية تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف

أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعداداها لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية، الراغبين في التقدم بتظلمات على نتائجهم، بداية من الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين، بعد اعتمادها من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للعام الدراسى الحالي 2020 /2021، أمس الخميس، بنسبة النجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، حيث حصل 22 طالبًا وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة.

وتنشر «الوطن» الإجراءات المطلوبة للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، فتح باب القبول لتظلمات الشهادة الإعدادية عام ومهني، الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، على أن تبدأ من يوم الأحد الموافق 20/6/2021 وتنتهي في الأحد 4/7/2021، وهي:

1- تسديد مبلغ 20 جنيهًا لكل مادة تسدد لخزينة المديرية.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3 - طلب مراجعة المواد.

4- صورة رقم جلوس الطالب.

خطوات التقدم للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف:

- دفع قيمة التظلم في المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 20 جنيهًا.

- الدفع بخزينة المديرية.

- يتم تحديد يوم وموعد الإطلاع علي صورة ورقة الإجابة.

- يوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائياً.

- يقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر.

- يستلم الطالب تقرير لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح.

- يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل، أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له.

- يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلي مندوب الكنترول والمغادرة.

- يتم تجميع كل التظلمات والتقارير وتسليمها الي موجه عام كل مادة لإعادة التقييم ومراجعة الورقة وإعادة تصحيحها مرة أخرى كاملة.

- يتم إرسال نتيجة التظلمات بعد 15 يوما من انتهاء آخر موعد للتظلمات إلى الإدارات ويمكن الإطلاع على النتيجة في الإدارة التابعة لك.

- الطلاب الذين تم تعديل درجاتهم يستردون المبلغ المدفوع في المادة بإيصال السداد من التوجيه المالي بالمديرية.

- يتم التعديل في قاعدة البيانات على الجهاز للطلاب الذين تم تعديل درجاتهم.

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.43%

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد اعتمد أمس الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي 2020 /2021، بنسبة النجاح 76.43 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 50729 طالباً وطالبة، حضر منهم 41720 طالباً وطالبة، وحصل 22 طالباً وطالبة على العلامة الكاملة والدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلبة المنازل 43.12 %، حيث تقدم للامتحان 939 طالبا حضر منهم 866 طالبا.