وائل كفوري يشعل أجواء حفل الرياض ويُطرب جمهوره بـ«كلنا مننجر»

أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفلًا غنائيًا ضخمًا، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي نظمته هيئة الترفيه بالسعودية، بعد فترة غياب طويلة جراء الإغلاق التي اتخذته المملكة العربية السعودية بسبب تفشي وباء كورونا، الذي ضُرب العالم بأكمله.

وائل كفوري يطل على الجمهور بـ«كلنا مننجر»

أطلّ وائل كفوري على جمهوره بأغنيته الجديدة «كلنا مننجر»، قدم وائل كفوري في حفل الرياض نخبة من أهم وأشهر أغنياته منها« لو حبنا غلطة، سألوني، شو رأيك، عمرى كلو»، شاركه فى الحفل الفنانة اللبنانية «اليسا».

وائل كفوري فى حفل الرياض يشدو بـ «لو حبنا غلطة»

يذكر، أنه فور وصول الفنان وائل كفوري المملكة العربية السعودية، نُشر مقطع فيديو، وأهدى الكلمات بصوته: «من الأرض اللبنانية وأرزات عتاق، تا زورك يا سعودية قلبي مشتاق»، وأطلّ على جمهوره بأغنيته الجديدة «كلنا مننجر» الأمر الذي على غراره لم يهدأ حماس جمهوره الحاضر.

أغنية «كلنا مننجر» هى تتر مسلسل داون تاون اللبناني، وتقول الكلمات: «كلنا مننجر نمشي بطريق بيبلش خير بتقلب شر.. وأنت حر هالحياة كتير بتغري.. كوكبنا بيلف وبيدور.. وبدك إيانا نمشي دغري ونخلي الطابق مستور.. بدك للحق الناس بتكره كلمة لا ماشي الدنيا بالمقلوب.. كل شيء ممنوع مرغوب بطل فيه فرق كبير بين الباطل والحق».