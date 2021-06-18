أنطونيو جوتيريش أمينًا للأمم المتحدة لولاية ثانية

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمينًا عامًا، لفترة ثانية، اليوم الجمعة، ليستمر في منصبه 5 سنوات أخرى، مسئولاً عن المنظمة المكونة من 193 دولة.

وصفق سفراء الجمعية العامة عندما أعلن فولكان بوزكير، رئيس الجمعية، إعادة انتخاب جوتيريش بالتزكية.

وقبيل الإعلان قرأ سفين يورجنسن، سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الحالي، قرارا تبناه المجلس المكون من 15 دولة يوصي بتعيين جوتيريش لفترة ثانية.

وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تنتخب الجمعية العامة الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن.

وقال جوتيرش، في كلمة عقب إعادة انتخابه: «يجب استخلاص الدروس حتى نحقق التعافي التام من وباء كورونا، مؤكدا أنه سيركز في ولايته الثانية على الأوبئة والفقر».