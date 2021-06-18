طليقة تميم يونس عن اتهامها له بالاغتصاب الزوجي: قعدت سنة مش قادرة أواجهه

فتحت ندى عادل، طليقة الفنان ومخرج الإعلانات تميم يونس، النار عليه من خلال فيديو بثته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، كشفت فيه لجمهورها ومتابعيها، أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، كما أشارت إلى أنها غير سعيدة بعدم وجود حماية للناس من هذه الأمور في مصر، إضافة إلى أن الشيوخ يدافعون أحيانا عن الاغتصاب الزوجي.

وأضافت عادل، أنها ظلت لمدة عام كامل لا تستطيع مواجهة زوجها بالأمر وعقب مواجهته قام بالاعتذار لها وطلب منها ضربه حتى تشعر بشعور جيد.

الفنان تميم يونس، اشتهر بأغنية «سالمونيلا» التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي و«يوتيوب»، وأكد الفنان أن الأغنية ليست ضد المرأة كما اعتقد عدد من الفتيات بسبب كلماتها.

وأوضح يونس، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية، بأن الأغنية فيها سخرية من الشباب الرومانسيين الذين يقعون فى حب الفتيات، ولكن حينما يتم رفضهم تظهر عليهم الصفات الذكورية من إهانة والتقليل من مكانة المرأة.

وأشار إلى أنه كان يصعب عليه أن يكتب ذلك في وصف الأغنية حتى لا يتم حرقها على المستمع أو المشاهد قبل مشاهدتها.

أغنية «سالمونيلا» هي من غناء وألحان وكلمات تميم يونس وتوزيع محمد زهير وشارك في غنائها الفنان محمود العسيلي، وكان قد ذاع صيته في أغنية «إنتي أي كلام».