حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 19- 6-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت، في بيان لها منذ قليل، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجة البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدًا السبت

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع، وفق خبراء الأرصاد، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية، أشار خبراء الأرصاد إلى أن خليج السويس يشهد اضطرابًا في الملاحة البحرية وسرعة الرياح بنحو 70:60 كيلومتر فى الساعة وارتفاع الموج لـ5:3 متر.

درجات الحرارة غدًا السبت

القاهرة: 34 21

الإسكندرية: 29 20

وادي النطرون: 31 21

طنطا: 33 21

شبين الكوم: 34 21

دمنهور: 33 21

بلطيم: 29 20

مطروح: 28 21

السلوم: 28 20

سيوة: 38 21

بورسعيد: 28 20

دمياط: 28 21

الزقازيق: 34 21

المنصورة: 34 21

الإسماعيلية: 34 20

السويس: 34 21

العريش: 29 19

رفح: 29 21

رأس سدر: 34 22

نخل: 33 17

نويبع: 35 25

طابا: 32 20

كاترين: 30 17

الطور: 31 25

شرم الشيخ: 36 26

الغردقة: 36 25

مرسى علم: 34 26

الفيوم: 36 21

بني سويف: 36 21

المنيا: 36 22

أسيوط: 36 22

سوهاج: 37 23

قنا: 39 25

الأقصر: 40 25

أسوان: 40 25

إدفو: 40 26

أبو سمبل: 38 26

الوادي الجديد: 38 26

شلاتين: 35 26

أبو رماد:34 25

حلايب: 32 25

رأس حدربة: 32 25