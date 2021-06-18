بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شابين في حادث تصادم بأبوتيج

لقى شابان مصرعهما في حادث تصادم وقع منذ قليل بين دراجتين بخاريتين بطريق أبوتيج البلايزا منطقة التسعة دائرة مركز شرطة أبوتيج، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمورمركز شرطة أبوتيج، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق أبوتيج البلايزا منطقة التسعة دائرة المركز، نتج عنه وقوع وفيات، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين.

أسفر الحادث عن مصرع قائدى الدراجتين البخاريتين، وجرى نقل الجثث والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، عن سبب الحادث، مشيرة إلى أن السرعة الزائدة كانت وراء الحاد، جرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، خلال الساعات الماضية، العديد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة منها حوادث طرق أُصيب على غرارها 6 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية العقال القبلي بدائرة مركز البداري، ونُقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم.