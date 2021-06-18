تحويلات مرورية بميدان عرابي في القاهرة الجديدة

نفذت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعض التحويلات المرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان «عرابي» بالقاهرة الجديدة، ما يستلزم تنفيذ الغلق الكلي لحركة المرور من ميدان «عرابي» اتجاه طريق السويس مع تحويل حركة مرور المركبات يسارا في اتجاه شارع يوسف السباعي، فيميناً شارع مصطفى كامل اتجاه طريق السويس، اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 19 يونيو، وحتى السادسة صباح نفس اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.