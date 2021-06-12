المرور تعلن عن تحويلات مرورية بشارع الخليفة المأمون

دومًا ما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، مما يساعد على تسيير حركة المرور، ولتنفيذ أعمال مشروع تركيب الهيكل المعدنى لكوبرى مشاة جامعة عين شمس بشارع الخليفة المأمون، من خلال تنفيذ أعمال الغلق الكلى لحركة المرور فى الإتجاهين بالتناوب، الأمر الذى استلزم إجراء عدد من التحويلات المرورية التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور وهي:

ـ تحويل حركة السيارات والمركبات القادمة من أسفل كوبرى الفنجرى، الدوران والعودة من المأوى الدورانى، فيما بعد مسجد جمال عبدالناصر، فيميناً باتجاه شارع إسماعيل الفنجرى فمحور العروبة.

ـ تحويل حركة المركبات والسيارات القادمة من ميدان العباسية واستكمال السير بشارع امتداد رمسيس باتجاه ميدان العروبة ثم محور العروبة.

وسيتم تنفيذ الأعمال وبدء التحويلات المرورية ليلًا فقط اعتبارًا من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحًا يومى الجمعة والسبت الموافقان 11،12 يونيو الجاري، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات التي تدل على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.