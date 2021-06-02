تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق «6 أكتوبر - الواحات»

تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق 6 «أكتوبر - الواحات» بطول 270 كم ضمن المشروع القومي للطرق تحديداً المرحلة الثالثة للمشروع بطول 25 كم ابتداءً من الكيلو 100 حتى الكيلو 125 بطريق الواحات، والتي تشمل استحداث طريق جديد وعمل توسعة للطريق الحالي وكذا إنارة الطريق وإنشاء بلدورات أرصفة وجزيرة وسطى.

وذكرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنَّ أعمال التطوير والتوسعة تستلزم غلق كلي لطريق الواحات الحالي لمسافة ما يقرب 2,8 كم لمدة شهر ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم الثلاثاء الموافق 1/6/2021 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 1/7/2021، على أن يتمّ إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:-

- القادم من مناطق الواحات ويرغب بالسير اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الفيوم سيتم الانحراف يساراً عند الكيلو 122 اتجاه طريق جديد مستحدث موازي للطريق الحالي واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

- القادم من مناطق مدينة 6 أكتوبر ويرغب بالسير اتجاه مدينة الواحات سيتمّ الانحراف يميناً عند الكيلو 119 اتجاه طريق جديد مستحدث موازي للطريق واستمرار السير به لمسافة ما يقرب من 3 كم، ثم العودة مرة أخرى للطريق الحالي بعد تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلي.

ومن جهتها، تعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.