رئيس الجالية المصرية بألمانيا: لن نتخلى عن مصريتنا.. وخاطبنا الهجرة والخارجية لحل مشكلاتنا

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق «كلوب هاوس»؛ استجابة لطلب عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا، لبحث مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية، انطلاقًا من دور وزارة الهجرة في رعاية المصريين بالخارج والتواصل المستمر معهم وتلبية احتياجاتهم.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه جرى استعراض الكثير من الحلول خلال اللقاء، حيث إن القانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية.

رئيس الجالية المصرية: نرفض التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الحصول على الجنسية الألمانية

في هذا الشأن قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، إنه على مدار سنوات طويلة خاطبت الجالية المصرية وزارة الهجرة المصرية للتدخل في هذا الأمر، فرغم حاجة المصريين للحصول على الجنسية الألمانية، إلا أنهم لا يرغبون أبدا في التخلي عن جنسيتهم المصرية لأنهم متمسكون بوطنهم.

وأضاف «ثابت» لـ«الوطن»، أن شرط الحصول على الجنسية الألمانية التنازل عن أي جنسية أخرى، وهو ما كان يرفضه أغلب أبناء الجالية، لأنهم محبون لوطنهم، مشيرا إلى أنه أخيرا قررت وزارة الخارجية المصرية التدخل، وستتواصل مع الجهات المعنية في ألمانيا لحل تلك المشكلة للمصريين رافضي التنازل عن جنسيتهم الأم.

وتابع رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أن الجنسية الألمانية أمر مهم بالنسبة لمن يعيشون في ألمانيا، فهي تسهل الكثير من في الحياة اليومية، موضحا أن ذلك يسهم في الحصول على تأمين طبي وصحي أفضل وأقل تكلفة، وخيارات التعليم بالنسبة للأبناء تصبح أفضل وأسهل، وأيضا في نواحي العمل والسفر يسهم بشكل كبير في تيسرها.