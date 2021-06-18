إليسا ترد على شائعة عملية التجميل بحفل غنائي في الرياض

أطلت الفنانة اللبنانية إليسا على جمهورها، خلال الساعات الماضية، في حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض مع الفنان اللبناني وائل كفوري، في أول ظهور لها بعد الأخبار التي انتشرت حول قيامها بإجراء عملية تجميل في وجهها.

وظهرت إليسا بشكل طبيعي في الحفل، ولم تظهر مثلما ظهرت في الصورة التي انتشرت لها، وقيل عنها إنها أجرت عملية تجميل في وجهها، وعلمت «الوطن» من مصادرها أن الفنانة اللبنانية كانت قد أجرت «حقن» لوجهها، وليس عملية تجميل كاملة.

وبدأت إليسا حفلها، الذي استمر لأكثر من ساعة، بأغنية «وحشتوني» للراحلة وردة الجزائرية، كما قدمت عددا من الأغاني منها «سهرنا يا ليل» و«كرهني» و«عيشالك» وأغنية «كل القصايد» للمطرب اللبناني مروان خوري، الذي تربطه مع إليسا صداقة قوية وكان سببا من أسباب تقديمها للجمهور في الوطن العربي.

Amazing video from @elissakh ‘s party in Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/YR3KNH6Dc0 — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) June 18, 2021

يبدو أن تأثر إليسا بأغاني الراحلة وردة الجزائرية لم ينتهِ عند أغنية افتتاح الحفل «وحشتوني»، بل قدمت أيضا بعدها أغنية «لولا الملامة»، فيما قدمت إليسا الشكر للجمهور، معربة عن سعادتها بالتطوير الكبير الذي حدث في السعودية.

ولم ينتهِ الحفل عند إليسا فقط، ولكن شاركها بالحفل نفسه وائل كفوري، الذي قدم مجموعة كبيرة من أغانيه، ومن المقرر أن يحيي الأسبوع القادم في الرياض عددا من الفنانين حفلاتهم ومنهم تامر حسني وداليا مبارك وآخرون.