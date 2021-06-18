الباز: السيسي نجح في استعادة ثقل مصر عالميًا.. وأعاد لها الريادة العربية

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في بناء الجسور مع الدول الأفريقية جمعاء، كما نجح في استعادة ثقل مصر بنسب متفاوتة عالميا، «لسه مخدناش الوضع المصري القديم لما كنا بنتكلم بلسان كل العرب، ومصر تقهقر موقعها في عهد مبارك، ودلوقتي إحنا بنرجع خطوة بخطوة».

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، على فضائية «MBC مصر»، أن ما حدث من حفل نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط كانت عملية مهمة زلزلت مشاعر كل المصريين داخل وخارج الجمهورية، وهي من أهم أحداث فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، «اتعملت بطريقة جميلة جدا ومؤدبة وحضارية وتاريخية هزت مشاعر المصريين داخليا وخارجيا».

وأوضح أن مصر لم تحصل على ريادتها بالشكل الذي تستحقه عالميا، ولكنها نجحت في تحقيق الريادة على مستوى الدول العربية بعد نجاحها في إيقاف إطلاق النار في فلسطين وإعادة إعمار غزة: «كنا قادة المنطقة والعالم العربي، واتبهدلت مصر في عصور كثيرة ولأسباب عديدة، ودلوقتي عايزين نرجع لمكانتنا في المنطقة والعالم العربي وبعديها على مستوى العالم بس خطوة بخطوة».

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى إلى بناء المجتمعات العمرانية الجديدة من أجل الحد من الزحام ولتوفير حياة أفضل للمواطنين كما يريد، لافتا إلى أنه وبنهاية كل مشروعات الدولة في تنمية البنية التحتية والطرق والكباري سيتم إنشاء «ممر التنمية» وسيكون ممرا طوليا يربط ما بين محافظة مرسي مطروح لحدود السودان، وبه سيكتمل كل ما يحدث في مصر من تطوير.

وتابع: «الرئيس السيسي سألني على ممر التنمية ده وكان عايز يعمله في سنة واحده علشان يثبت للمصريين أننا قادرون، وهو مهتم بممرات التنمية، وبسبب زيادة التعداد السكاني كان لازم نوسع المكان اللي إحنا عايشين فيه علشان نعرف نرتقي بأعمالنا وفنونا وكل شيء».