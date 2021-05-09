أبرزهم المصري فاروق الباز.. هؤلاء توقعوا أماكن سقوط الصاروخ الصيني

ظل الصاروخ الصيني المفقود السيطرة عليه حديث العالم، بعد أن عاشت أغلب الدول في قلق دام أسبوعًا، بسبب عدم معرفة مكان سقوط الصاروخ الصيني الذي يحلق في الفضاء، ويمر يوميًا على سماء مختلف الدول من بينهم مصر، لينتهي به الأمر إلى تفكك أجزائه عقب دخوله الغلاف الجوي، وسقوطه في جزء من المحيط الهندي «بحر العرب»، صباح اليوم.

توقعات مختلفة لمكان سقوط الصاروخ الصيني

وخلال فترة فقدان السيطرة على الصاروخ الصيني، اختلف العديد من العلماء ومراكز الأبحاث الأماكن على مكان سقوطه، وفقًا لرؤيته كل منهم؛ إذ ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أنه من المتوقع تعرض الصاروخ إلى الحرارة المرتفعة فور دخوله الغلاف الجوي، بسبب احتكاكه مع جزيئات الغلاف الجوي، التي تؤدي إلى انفجاره في طبقة الأستراتوسفير على ارتفاع 35-45 كم منها، ويتوقع أن تتناثر أجزاء مختلفة الحجم من شظاياه على سطح الأرض.

وحدد نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية مكان سقوط الصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي»، في البحر المتوسط والدول المحيطة به، إلا أن تواقعاتها كانت غير متيقنة، بحسب «سكاي نيوز»، بينما توقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن حطام الصاروخ الصيني ستسقط فوق السودان.

مكان سقوط الصاروخ الصيني

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مايك هوارد، أنه لا يمكن تحديد مكان نقطة دخول الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض بدقة، إلا بعد ساعات من عودته، وهي متوقع أن تكون يوم 8 مايو، وهو ما اتفق عليه عالم الفضاء المصري، الدكتور فاروق الباز، أنه لا يمكن تحديد مكان سقوط الصاروخ الصيني، وكذلك لا توجد طريقة للتحكم فيه، لافتًا إلى أن هذه الحالات تكررت أكثر من مرة، ولا داعي للقلق بشأنها.

توقع فاروق الباز في مكان سقوط الصاروخ الصيني

وأكد «الباز»، أن احتمالية سقوط الصاروخ الصيني على مدينة مأهولة بالسكان أمر مستبعد بنسبة كبيرة، أو سقوطه على أي دولة عربية وتأثيره بها؛ لأن أغلب مساحاتها تكون صحاري، ومن بينهم مصر.

ومؤخرًا صرحت وزارة الدفاع الأمريكية أنه من غير المعروف ما إذا كان مكان سقوط حطام الصاروخ الصيني سقطت في البحر أم اليابسة، بحسب مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي على «تويتر».