«فاروق الباز» يناقش حلول مشكلات الطاقة مع طلاب جامعة الفيوم

ناقش الدكتور فاروق الباز عالم الجيولوجيا والفضاء المصري، حلول العديد من المشكلات أبزرها الأزمات المائية والبيئية، ومشكلات الطاقة، مؤكدًا قدرة العقول المصرية على الابتكار والتجديد.

جاء ذلك خلال لقاءاً علمياً نظمته جامعة الفيوم عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» عبر تطبيق «زووم»، اليوم، في إطار فعاليات الجامعة التثقيفية، التي توقفت الجامعة عن عقدها بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولكنها واصلت الحملات التثقيفية «أونلاين» لاستمرار إطلاع الطلاب على المستجدات البحثية العالمية في مختلف المجالات حتى وهم في منازلهم، والتي بدأت بمجالات الطاقة والفضاء.

رئيس جامعة الفيوم يلتقي فاروق الباز عبر «زووم»

والتقى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور فاروق الباز عبر «الفيديو كونفرانس»، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.

استمرار اللقاء مع فاروق الباز لمدة ساعتين ونصف

وقال الدكتور أحمد جابر شديد، في تصريحات صحفية، إنّ اللقاء استمر لمدة ساعتين ونصف، تحدث خلالها العالم المصري عن آخر أبحاثه في مجال تكنولوجيا الفضاء، واستخدامها في كافة محاور التنمية، كما تحدث عن بداياته الأولى في المجال العلمي والأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المستجدات البحثية العالمية، التي تسهم في حل العديد من المشكلات المائية والبيئية، ومشكلات الطاقة.

فاروق الباز يشجع طلاب الفيوم على الابتكار والتجديد

وأكد الدكتور فاروق الباز، أنّ العقول المصرية قادرة على الابتكار والتجديد بصورة مستمرة، ناصحاً الطلاب بضرورة الاستمرار في البحث ومتابعة المستجدات البحثية، ووضع حلول وأفكار جديدة لحل المشكلات حسب تخصص كل طالب وعدم التقليل من أنفسهم ومحاولة إثبات جدارتهم في مجالاتهم بالابتكار فيها.

فاروق الباز يجيب على أسئلة طلاب جامعة الفيوم

وأجاب العالم المصري على العديد من التساؤلات التي طرحها طلاب جامعة الفيوم في كافة المجالات، وفي نهاية اللقاء دعا «الباز»، الطلاب إلى الحرص الدائم على تحصيل العلوم في كافة أفرع المعرفة.