إقبال كثيف من المصريين والأجانب على مراكز تلقى لقاح كورونا بـ«مطروح»

شهدت مراكز تلقي لقاح كورونا في محافظة مطروح إقبالًا كثيفًا من المواطنين من أهالي المحافظة والأجانب، الذين يحرصون على التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ويعد مركز لقاح كورونا فى مجمع مستشفيات مطروح، الأكثر إقبالًا من المواطنين؛ لتواجد ما يقرب من 50 مواطن فى وقت واحد للحصول على التطعيم، في ظل سرعة من الأداء داخل المركز فى التعامل مع المواطنين، للحصول على اللقاح، فهناك من يتردد للحصول على الجرعة الأولى، وآخرين للحصول على الثانية.

مراكز لقاح كورونا في محافظة مطروح

وتنتشر مراكز لقاح كورونا في محافظة مطروح في عدة مدن، وهي:

- 2 مركز في مدينة مرسى مطروح، الأول في مجمع المستشفيات بشارع إسكندرية، بمقر مركز قلب مطروح، والثاني ببنك الدم بشارع علم الروم شرق المدينة.

- مركز في مدينة النجيلة غرب مطروح بالإدارة الصحية.

- مركز في مدينة الحمام بمستشفى الحمام المركزي.

- مركز بمستشفى الضبعة المركزى، بالإضافة إلى ثلاث مراكز متنقلة بسيارات إسعاف.

مركز لقاح كورونا الرئيسى بمطروح

وتبدأ الإجراءات داخل مراكز لقاح كورونا بمجمع مستشفيات مرسى مطروح، كالآتي:

- تسليم المواطن بطاقة الرقم القومي للموظف على الباب.

- الحصول على رقم.

- الدخول بالدورعلى غرفة تسجيل البيانات فى كارت المتابعة.

- الدخول على غرفة الطبيب، ويُوجه له بعض الأسئلة: «هل تعانى من البرد؟.. وهل توجد لديك حساسية؟»، وغيرها من الأسئلة التي تحدد نوع اللقاح الذي سيحصل عليه.

- كتابة اللقاح على كارت المتابعة.

- التوجه إلى غرفة تلقى اللقاح والحصول عليه، مع تحديد موعد الجرعه الثانية لمن يحصل على الأولى، ويستمع لإرشادات الطبيب، حالة تعرضة لدور برد أو سخونية.

- مغادرة المركز وتنتهي المرحلة الأولى من تطعيم لقاح كورونا.